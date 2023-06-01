Птиц с дачного участка можно прогнать с помощью репчатого лука

К чему только ни прибегают садоводы-огородники, чтобы отвадить назойливых пернатых от будущего урожая! Многие сооружают всевозможные чучела, вешают на участке гремящие и звенящие отпугиватели, что не всегда дает стопроцентный эффект.
Между тем существует довольно простой и очень бюджетный способ отвадить птиц с участка. Для этого подходит обыкновенный репчатый лук.
Его нужно разрезать на куски и развесить на деревьях. Запах лука очень не нравится пернатым, поэтому они не будут приближаться к саду.
Использовать такой же способ можно и на огороде. Для этого кусочки лука подвешивают на грядках.
Подходит он также для защиты винограда и кукурузы. Несмотря на простоту, он действительно эффективно отпугивает птиц.
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