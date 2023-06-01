Четыре из пяти консульств России в Германии вынуждены закрыться

С конца года у России останется лишь посольство в Берлине и еще одно из пяти генеральных консульств, заявил в среду представитель Федерального министерства иностранных дел в Берлине.

Российское правительство «сделало шаг к эскалации», ограничив немецкое присутствие в России до 350 человек, пишет в четверг WELT.

«И это необоснованное решение вынуждает федеральное правительство пойти на очень существенное сокращение во всех сферах своего присутствия в России», — отметили в немецком МИДе.

Правительство Германии приняло решение закрыть генеральные консульства этой страны в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске и сохранить минимальное присутствие культурных посредников, например, в немецких школах и Гёте-институтах.

Посольство Германии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге будут работать в обычном режиме.

«Наше решение взаимно применимо к российскому присутствию в Германии, чтобы обеспечить баланс между двумя сторонами, как с точки зрения персонала, так и структуры. Именно поэтому мы приняли решение отозвать согласие на работу четырех из пяти генеральных консульств России, действующих в Германии», — рассказал представитель МИД: «Об этом сегодня проинформировано МИД России и поручено России немедленно инициировать оформление в четырех генеральных консульствах в ФРГ и завершить его не позднее 31 декабря 2023 года».

«Большой поворотный момент во всех областях»

Реакция на действия России тщательно координировалась в федеральном правительстве, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Федеральное правительство ранее резко раскритиковало решение Москвы ввести верхний предел для немецких госслужащих в России.

Эта граница требует «значительного сокращения во всех областях нашего присутствия в России», заявило в минувшие выходные министерство иностранных дел в Берлине.

Новое российское решение означает, что несколько сотен немецких государственных служащих, таких как дипломаты, преподаватели и сотрудники Гете-Института, должны покинуть Россию.

Верхний предел вступает в силу в начале июня и, помимо дипломатической службы, в первую очередь затрагивает культурную и образовательную сферы. Среди прочего, приходится сокращать должности в Немецкой школе в Москве и в Гёте-институтах в России.

В ходе серьезной напряженности в прошлом Германия и Россия неоднократно высылали дипломатов. Представительства уже редеют, услуги для граждан Германии сокращаются или связаны с более длительным временем ожидания, например, при выдаче документов.