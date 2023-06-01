Чтобы розы пышно расцвели, понадобятся дрожжи и сахар

Покупные средства не всегда нужны для пышного цветения роз. Народные составы действуют ничуть не хуже.

Дорогостоящие биостимуляторы можно заменить дешевой подкормкой на основе сахара и дрожжей. После ее применения цветы будукт яркими и крупными.

Для приготовления такой подкормки в 10 литрах воды нужно тщательно растворить 2 столовые ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей. Затем раствор нужно настоять в течение двух часов.

Перед непосредственным применением в удобрение добавляют еще 50 литров воды. Розы обильно поливают под корень.

Такую подкормку для розовых кустов достаточно будет сделать летом один раз. Но при необходимости ее можно повторить спустя 14 дней.