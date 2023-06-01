Знающий цветовод назвал причину увядания комнатных фиалок

Расскажем, как правильно организовать освещение фиалок, чтобы кустики хорошо росли и активно развивались, давая яркое цветение.

В природных естественных условиях сенполии растут в теплом климате, где много солнечных дней.

Однако предпочитают растения рассеянный мягкий свет, слегка затененный, прямое излучение для них не подходит.

Значит, дома мы должны организовать фиалкам похожие условия - такое же освещение с небольшой затененностью.

В целом растение должно находиться под лучами солнца 10-13 часов. Если световой день будет сокращен до 8 часов, растение может погибнуть.

Куда не стоит ставить растение? На полку, куда попадает прямое жаркое солнце, это место надо притенять плотной светлой тканью.

Не понравится фиалкам на южном подоконнике. Если вы хотите расположить цветок именно в этой комнате, поставьте его дальше от окна.

Если световой день уменьшается и растение получает солнечные лучи меньше 8 часов в сутки (такое бывает зимой), тогда нужно обзавестись фитолампой и досвечивать сенполию.