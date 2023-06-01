Как навсегда выгнать мышей из дачного дома: простые и проверенные способы

Например, трехлитровую банку изнутри смазывают маслом и кладут на дно хлеб или другую приманку. Банку нужно поставить на опору под углом 30 градусов. Попав внутрь, мышь уже не сможет выбраться.

Мыши не выносят запаха пижмы. Если разложить по дому веточки этого растения, мыши там точно не заведутся.

Против мышей можно бороться и с помощью древесной золы, которая разъедает лапы грызунов. Золу нужно рассыпать в местах обитания вредителей.

Если мыши завелись в погребе или сарае, можно воспользоваться серной дымовой шашкой. Но в доме этот метод не применяется.