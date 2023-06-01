Дачный эксперт рассказал, чем поливать лук, чтобы головки росли большими и сочными

Суть метода заключается в том, что при поливе в воду вносится питательная добавка, улучшающая состояние растения в целом и влияющая на урожайность.

Предлагаем два раствора, которые получат хороший отклик у лука.

Добавлять в воду можно древесную золу. На ведро воды понадобится половина стакана порошка. Получаем ценную питательную жидкость для полива.

Рецепт второго раствора тоже простой. В чистую воду насыпаем несколько крупинок перманганата калия (на один литр), приготовив совсем слабый светлый раствор.

Объем можно приготовить такой, какой вам нужно, увеличивая соответственно количество гранул для приготовления раствора.

Марганцовка чередуется с золой, такой уход за луком обязательно даст результат.

Растения окрепнут, закалят иммунитет, будут реже болеть и запасут полезные микроэлементы для развития крупных и сочных луковых головок.