Садоводы раскрыли секрет дешевого средства, которое уничтожит всех клопов на малине

Чтобы использовать его, нужно заранее заготовить луковую шелуху. Ее нужно будет залить водой и настоять 5 дней.
После этого настой разбавляют водой 1:4 и опрыскивают им малину. Но одной обработки недостаточно, опрыскивание нужно периодически повторять.
Если луковой шелухи под рукой нет, можно использовать для борьбы с клопами на малине обычную горчицу.
Ее заливают водкой в соотношении 1:10 и опрыскивают кусты. Для этого лучше использовать пульверизатор, но можно обойтись и веником.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__