Садоводы раскрыли секрет дешевого средства, которое уничтожит всех клопов на малине

Чтобы использовать его, нужно заранее заготовить луковую шелуху. Ее нужно будет залить водой и настоять 5 дней.

После этого настой разбавляют водой 1:4 и опрыскивают им малину. Но одной обработки недостаточно, опрыскивание нужно периодически повторять.

Если луковой шелухи под рукой нет, можно использовать для борьбы с клопами на малине обычную горчицу.

Ее заливают водкой в соотношении 1:10 и опрыскивают кусты. Для этого лучше использовать пульверизатор, но можно обойтись и веником.