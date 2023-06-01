Компании Илона Маска дали разрешение на вживление чипа в человеческий мозг

18:28 2023-06-01

Минздрав США одобрил проведение клинических испытаний по вживлению чипа людям.

Отныне компания по производмтву чипов для мозга Neuralink сможет официально проводить клинические испытания на людях.

Ее основатель миллиардер Илон Маск заявил, что это поможет произвести революционный переворот в науке.

В перспективе новые чипы помогут преодолеть такие недуги, как паралич, глухота и слепота, будут контролирвать уровень гормонов в организме, помогут справиться с тревожностью, нервными проблемами и депрессией.

Прогнозируется, что они в целом способны усилить эффективность работы мозга, справиться .

Также, по заверениям Маска, революционный мозговой имплантат даст возможность людям с ограниченными возможностями использовать мобильный телефон и компьютер без помощи рук.

Ранее опыты по вживлению чипа в мозг уже проводились на животных и показали высокий результат. Теперь очередь за людьми.

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