Компании Илона Маска дали разрешение на вживление чипа в человеческий мозг

Отныне компания по производмтву чипов для мозга Neuralink сможет официально проводить клинические испытания на людях.

Ее основатель миллиардер Илон Маск заявил, что это поможет произвести революционный переворот в науке.

В перспективе новые чипы помогут преодолеть такие недуги, как паралич, глухота и слепота, будут контролирвать уровень гормонов в организме, помогут справиться с тревожностью, нервными проблемами и депрессией.

Прогнозируется, что они в целом способны усилить эффективность работы мозга, справиться .

Также, по заверениям Маска, революционный мозговой имплантат даст возможность людям с ограниченными возможностями использовать мобильный телефон и компьютер без помощи рук.

Ранее опыты по вживлению чипа в мозг уже проводились на животных и показали высокий результат. Теперь очередь за людьми.