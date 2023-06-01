Людмила Цветкова, известная по картинам Афоня и Ирония судьбы, умерла в возрасте 78 лет

31 мая ушла из жизни советская актриса Людмила Цветкова. Ей было 78 лет.

Трагическую новость сообщил Союз кинематографистов России.

Артистка снялась в 40 картинах таких режиссеров, как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия.

Цветкова являлась не только актрисой, но и режиссером документальных фильмов, почетным членом Российской Академии художеств, академиком Евразийской Академии ТВ и радио, деятелем искусств российской столицы.

Причины кончины звезды экрана пока не озвучиваются, а церемония прощания с ней пройдет 2 июня в 11:00 в Конференц-зале Центрального дома кинематографистов.