США откроют свое первое представительство в Арктике в Норвегии

Так называемый «наблюдательный пост», обычно укомплектованный одним дипломатом, откроется в Тромсё, крупнейшем городе на севере Норвегии, и станет самым северным дипломатическим представительством США.

В 2020 году Соединенные Штаты уже открыли представительство в Нууке, Гренландия, чуть ниже Полярного круга.

Выступая в Осло после встречи министров НАТО, Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты хотят «работать с союзниками-единомышленниками для продвижения видения мирной, стабильной Арктики, процветания и сотрудничества».

«Наш подход заключается исключительно в том, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества», — заявил представитель США на пресс-конференции.

Он отметил, что работа поста будет посвящен изменению климата и коренным народам.