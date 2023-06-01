Для подкормки крыжовника подойдет дешевое средство

Этим простым средством является кальциевая селитра. Под каждый куст крыжовника будет достаточно внести всего одну столовую ложку этого удобрения.

После его внесения почву желательно замульчировать. Чтобы эффект был достигнут сполна, крыжовник нужно вовремя поливать.

Этот кустарник очень требователен к режиму полива. Нужно поливать его периодически, но не слишком часто.

А вот другим садово-огородным культурам, например, смородине кальциевая селитра совсем не подходит.

Ее лучше подкормить перегноем и золой: 1 ведро перегноя нужно смешать с 1 стаканом древесной золы и равномерно распределить по приствольному кругу.