Гниль на кабачках можно вылечить кальциевой селитрой

Если на кабачках появилась гниль, это можно исправить. Данная культура подвергается гниению по нескольким причинам.

Например, гниение начинается, если кабачку не хватает кальция. Либо если он подвергается чрезмерному поливу.

Если при нормализации подкормок и графика полива гниль не исчезает, можно попробовать полечить овощ.

Поможет в этом вопросе кальциевая селитра. 20 граммов препарата нужно развести в 10 литрах воды и полить получившимся раствором подгнивши кабачки под корень.

На полив одного корешка потребуется 0,5 - 1 литр разведенной селитры. Листву и плоды кабачка тоже можно опрыскать этим раствором.

Это лучше делать в вечернее время, когда солнце перестает быть активным, чтобы не обжечь растение. Такая обработка кабачков проводится 2-3 раза с промежутком в 10-14 дней.

Богатое кальцием средство поможет овощной культуре избавиться от гниения и пойти в рост.