Дачный эксперт рассказал про эффективные методы борьбы с клопами на малине

20:50 2023-06-01

Бороться с клопами на малине безусловно надо. Хоть насекомое и не вредит плодам, оно оставляет на них неприятный запах. А кроме того в целом губительно действует на само растение, значительно ослабляя его.

Есть ягоду, на которой побывал клоп, неприятно. При этом вредитель питается соком растения, весь сезон докучая ему, вплоть до первых заморозков.

Из-за действий клопа малина чаще более грибковыми инфекциями. На растении остается потомство клопа, которое пьет сок листьев. В итоге верхние части веток вянут и сохнут.

Рассказываем, как бороться с этой напастью.

Полезная химия: Актеллик, Карбофос, Фуфанон. Однако обрабатывать надо строго до начала цветения и даже до открытия почек из-за токсичности препаратов.

Биопрепараты, безвредные для человека и растений, также они не вредят животным и полезным насекомым. Подходящие средства: Битоксибациллин, Боверин и подобные составы.

Народные рецепты тоже можно использовать, но только на регулярной основе, иначе нет никакого смысла.

Смешиваем с ведром воды горчичный порошок, опрыскиваем, пропорция - 1:10.

Ведро воды на пол ведра шелухи лука, воду берем холодную. Делаем настой в течение 5 дней. Потом разбавляем 1:4 и обрабатываем растения.

Можно также посадить возле малины цимицифугу, отпугивающую вредителя.

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