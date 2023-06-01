Дачный эксперт рассказал про эффективные методы борьбы с клопами на малине

Есть ягоду, на которой побывал клоп, неприятно. При этом вредитель питается соком растения, весь сезон докучая ему, вплоть до первых заморозков.
Из-за действий клопа малина чаще более грибковыми инфекциями. На растении остается потомство клопа, которое пьет сок листьев. В итоге верхние части веток вянут и сохнут.
Рассказываем, как бороться с этой напастью.
Полезная химия: Актеллик, Карбофос, Фуфанон. Однако обрабатывать надо строго до начала цветения и даже до открытия почек из-за токсичности препаратов.
Биопрепараты, безвредные для человека и растений, также они не вредят животным и полезным насекомым. Подходящие средства: Битоксибациллин, Боверин и подобные составы.
Народные рецепты тоже можно использовать, но только на регулярной основе, иначе нет никакого смысла.
Смешиваем с ведром воды горчичный порошок, опрыскиваем, пропорция - 1:10.
Ведро воды на пол ведра шелухи лука, воду берем холодную. Делаем настой в течение 5 дней. Потом разбавляем 1:4 и обрабатываем растения.
Можно также посадить возле малины цимицифугу, отпугивающую вредителя.
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