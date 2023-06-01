«Таблоид»: депутат украинского парламента Ясько родила ребенка от Саакашвили

Сама Ясько сообщила в соцсетях, что стала мамой, а также назвала ребенка «украинским продолжением отца».

Она написала, что папа малыша мечтал о ребенке и гордился своим паспортом гражданина Украины.

О романтических отношениях Ясько с 55-летним Саакашвили стало известно осенью 2020 года, хотя они тщательно скрывали свой роман.

Через год Саакашвили вернулся в Грузию и был арестован. В соцсетях он опубликовал признание в любви к Ясько.

В феврале появилась информация о том, что Ясько разорвала отношения с Саакашвили, узнав, что его имущество полностью записано на мать.