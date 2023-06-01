Байден упал на пол в ходе церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

Вечером четверга, 1 июня, президент Соединённых Штатов Джо Байден прибыл в Колорадо-Спрингс, где расположена американская Академия Военно-воздушных сил. В ходе мероприятия облачённый в брюки, пиджак и бейсболку Байден внезапно споткнулся прямо на сцене, упав на пол на глазах ошарашенной публики.

Характерно, что Джозеф Байден не сумел незамедлительно подняться на ноги а также не сразу получил первую помощь от очевидцев событий, о чём свидетельствует видеозапись, сделанная присутствовавшими на мероприятии журналистами. На видео также показано, что многие посетители Академии ВВС США пришли в шок от увиденного, издав звук, традиционно характеризующий людей в состоянии резкого испуга.