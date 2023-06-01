Опытный садовод рассказал о разных способах применения кофейной гущи на огороде

Приводим самые любопытные способы применения остатков кофейного напитка.
Спитый кофе можно добавить в почву, как удобрение, которое увеличит уровень азота в земле, приманит дождевых червей.
Кофейная гуща способствует лучшему усвоению растениями из почвы полезных питательных элементов - меди, магния, калия, фосфора.
Гущу добавляют в компостную яму, при перепревании она превращается в ценное удобрение. Но содержание кофейных остатков в куче не должно быть более 20%.
Хорошо применять кофейную гущу в качестве мульчирующего материала. Она укрывает растение и служит подкормкой. Но при этом на такой мульче может появиться плесень.
Кофе опытные огородники используют как разрыхлитель почвы. Земля становится мягкой, воздушной. Но кофе придется вносить в очень большом количестве, что сделать довольно-таки трудно.
Опытные дачники приспособились даже растить зелень в кофейной гуще, не добавляя земли.
При этом нужно время от времени подкармливать такой "грунт" комплексными минеральными составами.
Спитый кофе можно раскидать по грядкам, защищая растения от слизней и улиток.
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