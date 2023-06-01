Опытный садовод рассказал о разных способах применения кофейной гущи на огороде

22:40 2023-06-01

Дачники, которые любят кофе, могут смело собирать кофейную гущу, чтобы принести пользу для своего участка. Это ценный элемент, который послужит вам хорошую службу.

Приводим самые любопытные способы применения остатков кофейного напитка.

Спитый кофе можно добавить в почву, как удобрение, которое увеличит уровень азота в земле, приманит дождевых червей.

Кофейная гуща способствует лучшему усвоению растениями из почвы полезных питательных элементов - меди, магния, калия, фосфора.

Гущу добавляют в компостную яму, при перепревании она превращается в ценное удобрение. Но содержание кофейных остатков в куче не должно быть более 20%.

Хорошо применять кофейную гущу в качестве мульчирующего материала. Она укрывает растение и служит подкормкой. Но при этом на такой мульче может появиться плесень.

Кофе опытные огородники используют как разрыхлитель почвы. Земля становится мягкой, воздушной. Но кофе придется вносить в очень большом количестве, что сделать довольно-таки трудно.

Опытные дачники приспособились даже растить зелень в кофейной гуще, не добавляя земли.

При этом нужно время от времени подкармливать такой "грунт" комплексными минеральными составами.

Спитый кофе можно раскидать по грядкам, защищая растения от слизней и улиток.

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