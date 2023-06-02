В Белом доме объяснили, почему Байден упал в академии ВВС США и рассказали о его состоянии

Лаболт уточнил, что американский лидер в полном порядке. Он отметил, что Байден споткнулся о мешок с песком на сцене, поэтому упал.

Состояние президента США прокомментировала также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она тоже утверждает, что Джо Байден в порядке, а на борт президентского самолета после посещения академии ВВС он поднимался с улыбкой.

Тем временем журналисты утверждают, что в ответ на вопрос о самочувствии Байден произнес что-то невнятное, а его слова заглушил рев двигателей самолета.