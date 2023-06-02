Ирина Алферова прокомментировала слухи об алкоголизме Александра Абдулова

00:59 2023-06-02

Бывшая жена Александра Абдулова актриса Ирина Алферова прокомментировала слухи об алкоголизме актера.

По ее словам, Абдулов не злоупотреблял спиртным, хотя вполне мог выпить. Она подчеркнула, что актер никогда не пил на работе.

Алферова рассказала, что у них дома всегда было спиртное, а это невозможно при алкоголизме члена семьи.

Ранее об алкоголизме Абдулова во время программу «Пусть говорят» заявил актер Сергей Никоненко.

По его словам, Александр Абдулов был алкоголиком, поэтому и умер так рано. При этом Никоненко признал, что алкоголизм никак не влиял на актерский талант Абдулова.

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