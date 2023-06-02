16-летняя российская теннисистка Андреева повторила достижение Анны Курниковой и Серены Уильямс

1 июня 16-летняя Андреева обыграла француженку Диан Пари и вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Достичь этого уровня до 17 лет в 1997 и 1998 годах удалось Анне Курниковой, в 1998 году – американке Серене Уильямс, в 2009 году – Мишель Ларшер де Бриту из Португалии.

Для выхода в следующий раунд турнира Мирре Андреевой нужно выиграть у победительницы матча между Юлией Грабер из Австрии и Кори Гауфф из США.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 28 мя по 11 июля, его общий призовой фонд превышает 49,6 млн евро.