Лукашенко предупредил, что не допустит привести в действие силовой сценарий Запада по смене власти

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

В рамках встречи глава Беларуси сделал заявление о готовящемся со стороны Запада силовом перевороте в стране.

Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей.

Лукашенко уверенно заявил о том, что в стране "готовят силовой сценарий смены власти" и предупредил о том, что такой исход событий руководство не допустит.

Также президент призвал участников заседания не допускать поводов для "давления и провокаций" со стороны Запада.