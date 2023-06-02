В США согласились принять законопроект о повышении потолка госдолга

Свыше 314 американских законодателей проголосовали положительно, 117 - выступили против инициативы.

Теперь документ о сделке по госдолгу будет рассмотрен в сенате, далее, возможно, он будет утвержден двумя палатами конгресса.

Если это произойдет, закон будет подписан главой США Джо Байденом. Чтобы исключить дефолт, все шаги нужно успеть сделать до 5 июня.

Законопроект должен закрепить повышение потолка государственного долга до января 2025 года, если будут проведены реформы, выдвинутые партией республиканцев.

Предложенные реформы предусматривают перераспределение средств, выделенных на борьбу с COVID-19, и частичное применение финансирования Службы внутренних доходов США.

Перед этим Джо Байден выступил с заявлением, предупредив, что проблемы будут у всего мира, если в США случится дефолт по государственному долгу.