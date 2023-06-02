Аль Пачино не верит, что в 83 года может стать отцом, и потребовал от возлюбленной тест на отцовство

Голливудский актер Аль Пачино засомневался в правдивости утверждений его возлюбленной Нур Альфаллах, сообщившей звезде о своей беременности, сообщает 5-tv.ru.

Сейчас 29-летняя девушка сейчас уже - на восьмом месяце беременности.

Знаменитость не сомневается, что не способен стать отцом, так как давно испытывает проблемы со здоровьем, которые провоцируют бесплодие. Кроме того, ему уже 83 года, что тоже, по мнению актера, шансы на отцовство сводит к нулю.

Потому артист потребовал от своей пассии сделать тест ДНК. Приняла ли та его предложение, неизвестно.

Как уточняет издание, до Аль Пачино Альфаллах тоже встречалась с «возрастными» бойфрендами. В списке ее избраников - фронтмен The Rolling Stones Мик Джагер: с ним девушка была в отношениях в 22 года, а рокеру тогда было 74.

Ее также связывали отношения с миллиардером Николасом Берггрюэном, который перешагнул 60-летний рубеж. Ходили слухи и о романе красотки с легендой Голливуда актером Клинтом Иствудом, которому уже 93 года. Правда, сама девушка их опровергла, заявив, что они лишь друзья.