Хобби помогло: британка за год сбросила половину из своих 141 килограмма

50-летняя жительница Британии из-за избыточного веса имела большой букет болезней. Однажды сын Николы Боуэр нашел маму дома без сознания. Как оказалось, женщину разбил инсульт.

Я была в ужасе, что моя семья была вынуждена пройти через это испытание. Я потеряла мать, когда той было всего 43 года. И не хотела мириться с тем, что мои дети тоже могут остаться без матери, — рассказала англичанка в интервью The Mirror.

К тому моменту она весила 141 килограмм, и ни одна диета не сдвинула вес с мертвой точки. Килограммы возвращались вновь и вновь, и тогда Никола пошла к специалистам. Они разработали для женщины диету и посоветовали подобрать такие физические нагрузки, которые принесут удовольствие.

В итоге в жизни Николы появился велоспорт. Она начинала с небольших расстояний, а сегодня с легкостью преодолевает 25 километров - таков ее ежедневный минимум.

Женщина всего за год снизила вес вдвое, и уже пять лет не поправляется. Никола с гордостью заявляет: жизнь теперь для нее не в тягость - напротив, она приносит ей только удовольствие.