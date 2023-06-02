Актриса Аглая Тарасова рассказала, что после выполнения трюков на съемках у нее отказали ноги

Опасный инцидент случился во время съмок сериала «Вика-ураган», премьера которого запланирована на 13 июня на канале ТНТ. Как сообщает Космополитен, 29-летняя актриса отказалась от дублеров, и выполняла все трюки сама.

По словам Аглаи, она впервые столкнулась с таким количеством «физической активности».

Пробежки были практически каждый съемочный день. Мы прикрепляли камеру на багажник машины, она быстро ехала, а я должна была за ней бежать. Героиня Вика, кроме того, попадает в разные ситуации - проваливается в канализационный люк, и я торчу там три дня, лезет на деревья... Наверное, если бы пришлось прыгать с крыши либо гнать на мотоцикле со скоростью, я попросила бы дублера. Но в остальном, считаю, правильно делать всё самой, что возможно, — рассказала Тарасова.

Она призналась, что ее организм однажды не выдержал интенсивных ежедневных тренировок.

В один момент отказали ноги, и дня два мы не делали пробежки. Конечно, перегруз был для организма большой, — пояснила звезда кинофильмов «Лед» и «Холоп-2».

Тарасова рассказала также о конфликте с мамой, народная артистка России Ксенией Раппопорт. Та не хотела, чтобы ее дочь пошла в артистки, но потом приняла ее сторону.