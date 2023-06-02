Медведев сделал предупреждение владельцам телефонов Samsung

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что не доверяет заявлению руководства американской компании Apple о том, что она не сотрудничает со спецслужбами Соединённых Штатов для слежки за российскими гражданами. По мнению Медведева, подобные заявления являются либо ложью, либо завуалированным анонсом закрытия компании.

Также Дмитрий Медведев призвал бысть осторожными с использованием телефонов марки Samsung на базе операционной системы Android, напомнив, что она открыта для сторонних приложений.