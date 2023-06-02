Копилка минералов и витаминов: как с помощью банановых шкурок повысить урожайность

Про пользу бананов все хорошо знают. Фрукт богат калием и магнием, которые полезны для организма человека и для растений. Потому, съев мякоть банана, не надо спешить избавляться от кожуры.

Банановая шкурка будет прекрасным удобрением, причем применять эту подкормку можно в самые разные периоды вегетации. Калий и магний полезен в период роста, при плодоношении, в период подготовки к зиме.

Банановое удобрение оказывает на растения комплексное действие: укрепляет иммунитет, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, повышает количество завязей. Приготовить такое средство легко, и сама подкормка обойдется дешево.

Как сделать такую настойку? Помыть фрукты с мылом, затем измельченную шкурку поместить в сосуд с водой (на 1 л воды - 1 банан средней величины). Настаивать 3 дня.

После этого концентрат развести в соотношении 1:10, и можно использовать для полива растений.

Банановую настойку часто используют на рассаде либо комнатных цветах, но в целом средство подходит всем растениям. Кожура также - хорошая добавка для компоста.