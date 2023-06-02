Копилка минералов и витаминов: как с помощью банановых шкурок повысить урожайность

12:02 2023-06-02

Применять подкормку на их основе можно в самые разные периоды вегетации: во время роста растений, при плодоношении, а также в период подготовки к зиме.

Про пользу бананов все хорошо знают. Фрукт богат калием и магнием, которые полезны для организма человека и для растений. Потому, съев мякоть банана, не надо спешить избавляться от кожуры.  

Банановая шкурка будет прекрасным удобрением, причем применять эту подкормку можно в самые разные периоды вегетации. Калий и магний полезен в период роста, при плодоношении, в период подготовки к зиме. 

Банановое удобрение оказывает на растения комплексное действие: укрепляет иммунитет, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, повышает количество завязей. Приготовить такое средство легко, и сама подкормка обойдется дешево. 

Как сделать такую настойку? Помыть фрукты с мылом, затем измельченную шкурку поместить в сосуд с водой (на 1 л воды - 1 банан средней величины). Настаивать 3 дня. 

После этого концентрат развести в соотношении 1:10, и можно использовать для полива растений. 

Банановую настойку часто используют на рассаде либо комнатных цветах, но в целом средство подходит всем растениям. Кожура также - хорошая добавка для компоста. 

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