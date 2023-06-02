Президент Польши отказывается от скандальной комиссии по российскому влиянию

«Она устраняет многие противоречия, возникающие по этому поводу», — сказал Анджей Дуда всего через несколько дней после подписания текста, отметив, что его предложение заметно удаляет положения, позволяющие де-факто запрещать людям занимать государственные должности в течение 10 лет.

Подписанный в понедельник закон вызвал бурную реакцию как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.

Европейская комиссия и Соединенные Штаты заявили, что они «обеспокоены» созданием такой комиссии, а Государственный департамент считает, что этот орган может быть использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше, запланированные на осень.

В самой Польше комиссию назвали «неконституционной» и «сталинской».

Поправка, которую президент должен был представить в пятницу, предусматривает, в частности, замену первоначальной санкции в виде десятилетнего запрета на занятие государственных должностей простым выводом комиссии о том, что лицо действует «под влиянием России».