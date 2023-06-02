Галкину отказали в исключении из списка иноагентов

Представители пародиста Максима Галкина утверждали, что никто не финансировал его критику российских властей, но Минюст доказал обратное.

В итоге Замоскворецкий суд столицы отклонил иск Галкина к Минюст относительно снятия с него статуса иноагента.

Адвокат юмориста утверждала, что артист сам выбирает темы выступлений, общается со зрительным залом лишь по вопросам, тревожащим его самого.

Представители Министерства юстиции заявили, что комик признан иностранным агентом на законных основаниях. По их сведениям, было зарубежное финансирование и выступления за границей, которые ему предоставлялись, и публичная критика властей РФ.