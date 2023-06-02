19FortyFive: Байден подорвёт единство НАТО, передав Турции истребители F-16

В пятницу вечером, 2 июня, журналисты американской газеты 19FortyFive рассказали, что в обозримом будущем Джо Байден может принять решение о передаче производимых в США истребителей F-16 Турции, тем самым намереваясь уговорить турецкого президента Тайипа Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО.

По мнению аналитиков из 19FortyFive, подобное решение Байдена станет толчком к подрыву единства Североатлантического альянса, поскольку другие страны блока также станут выдвигать свои условия в обмен на принятие новых членов в организацию.