Коснется всех туристов: на Бали хотят ввести новый запрет

Новости из одного из популярных курортов сообщает портал Супер.ру со ссылкой на Tribun-Bali.

По данным источников, губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о введении очередного запрета.

В ближайшие дни власти намерены законодательно закрепить правило, запрещающее всем и каждому совершать восхождения на балийские горы. Как уточняют издания, решение касается и местных жителей, и путешественников из Индонезии, и всех иностранных туристов.

Так как гора является священным местом, мы запретим на нее восхождение. Планируется издать региональный регламент, который это все урегулирует, — передает слова губернатора Tribun-Bali.

В заявлении также отмечается, что запрет распространяется на все 22 горы на Бали - без исключения. Находиться в районе гор будет разрешено только тогда, когда там проводится специальная церемония.