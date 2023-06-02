Окучивание картофеля - это целая наука, как правильно это делать и в какие сроки, рассказал эксперт

А тем более, далеко не все знают, что есть еще какие-то правила проведения окучивания, которых важно придерживаться.

Рассказываем, что говорят об этом эксперты.

Для чего

Больше всего окучивание требуется именно картофелю. Процедура требует много труда и времени, но зато и урожай благодаря ей увеличивается на 30%, а это немало.

Окучить картошку надо хотя бы пару раз за сезон, лучше больше. Результат будет таким:

не будет полегания стеблей;

меньше появится зеленых клубней;

образуется мощная и ветвистая корневая система;

в зоне вокруг корней дольше держится влага и кислород;

меньше вымываются полезные элементы из почвы.

Не всем почвам подходит окучивание. Делаем это на глинистых или суглинистых почвах.

С холмиков песчаного грунта вода и жидкие удобрения будут стекать, не попадая в корневую часть.

Как правильно

Не всем почвам подходит окучивание. Делаем это на глинистых или суглинистых почвах. С холмиков песчаного грунта вода и жидкие удобрения будут стекать, не попадая в корневую часть.

Окучивание также помогает убирать сорняки, особенно опасны крупные, которые затеняют посадки. Проводя процедуру, можно убить двух зайцев: одновременно внести удобрение и окучить.

Также окучивание полезно совмещать с подкормкой. Вносим сульфат калия и аммиачную селитру. Препараты берем каждый по 20 г, разводим в 10 л воды. Поливаем растения.

Можно взять нитрофоску - 50 г на квадрат земли, или нитроаммофоску - 30 г на квадрат.

Подгребая землю с обеих сторон грядки, не нужно сооружать над ней холмик-насыпь. Он будет мешать росту растений, которые попытаются его обойти и пойдут расти вбок, а не вверх.

Когда

Первый раз окучиваем при появлении первых листьев, когда кусты подросли до 10 см. Это защитит их от заморозков и запустит активный рост корней.

Второй раз - через 15 дней. Третий - спустя месяц.