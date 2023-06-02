Войска и техника РФ пребывают в Беларусь для ротации региональной группировки

Вечером 2 июня Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что на территорию страны прибывают новые подразделения вооружённых сил России, а также соединения военной техники, что обусловлено ротацией региональной группировки войск Союзного государства.

В белорусском оборонном ведомстве подчёркивают, что передвижение российских солдат на территории Беларуси носит плановый характер и происходит исключительно ввиду заранее согласованной ротации находящейся в государстве региональной группировки.