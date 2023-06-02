Опытный цветовод рассказал, зачем комнатным цветам шкурки от бананов: не только для подкормки

21:35 2023-06-02

Банановая кожура является ценным компонентом для самодельных домашних удобрений, так как это источник многих полезных веществ. Но использовать ее можно и в других целях.

Для начала выясним, какие удобрения можно готовить из банановых очисток и какая в них польза.

Шкурки от банана укрепляют иммунитет растений, наполняют грунт питательными элементами, стимулируют рост и яркое долгое цветение.

При внесении можно не опасаться за передозировку, как в случае с минеральными покупными удобрениями.

Обогащая землю калием, банановая кожура прогоняет оттуда тлю, которая таких условий не переносит.

Кожица банана содержит много калия, магния, фосфора - все то, что любят растения и от чего они хорошо растут. Азот в шкурке тоже есть, но в минимальных дозах.

Удобрять цветы в горшках шкурками бананов нужно весной или в начале лета. Усиливает действие кожуры добавление зеленого чая.

Перед применением ее нужно промыть и подсушить при комнатной температуре.

Сушить в духовке или в микроволновке нельзя, иначе ингредиент потеряет свою пользу, а именно - калий. Гнилую кожицу использовать нельзя.

Хорошо отзываются на подкормку розы, папоротники, фиалки, бегонии, фикусы, цикламены.

Удобрять можно, закладывая в свежем виде, предварительно измельчив. Можно делать жидкие подкормки или готовить порошок из высушенных шкурок.

Настой из банановых отходов делаем так: три шкурки порезать и залить литром кипятка, настаивать 4 часа. Потом можно поливать цветы, на каждый берем по 3 столовые ложки раствора.

Использовать кожуру можно не только как подкормку. Протрите листья растений внутренней стороной шкурки, это придаст им глянцевый блеск, очистит от пыли и грязи, напитает ценными элементами.

Не используйте банановую кожуру как мульчу, не оставляйте ее кусочки на поверхности земли, чтобы не завелась плесень.

Не добавляйте удобрение очень часто, иначе растения начнут желтеть.

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