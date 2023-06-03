Во Франции на торги выставлен замок Бориса Березовского Шато де ля Гаруп

В свое время замок был построен на Французской Ривьере для английского лорда, он является архитектурным наследием.

Журналисты утверждают, что когда-то мимо этого сооружения проходили Эрнест Хэмингуэй и Пабло Пикассо.

Борис Березовский купил замок в 1996 году за 8,4 млн евро. Перед этим строение было конфисковано у риэлтора Жана-Луи Борда, которого заподозрили в отмывании денег.

Считается, что Борд был подставным лицом Березовского при покупке замка. В 2011 году имущество российского олигарха было арестовано.