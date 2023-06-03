Итоги первого ЦЭ в Беларуси будут пересчитаны по новой, более простой методике

В Беларуси прошел первый централизованный экзамен.

Межведомственная комиссия проверила правильность подсчета результатов и нашла их корректными, методика подсчета тоже не нарушалась.

Однако многие белорусы обратились с жалобами на повышенную сложность этой методики.

Президент Беларуси Лукашенко отреагировал на эти обращения и поручил упростить методику расчета, сделав ее понятной и доступной для всех людей.

По заявлению Иванца, в Министерстве образования провели эту работу, применив подходы, примененные при репетиционном тестировании.

Андрей Иванец сообщил, что результаты первого ЦЭ будут пересчитаны заново по измененной методики и размещены на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов 2 июня.

Итоги второго ЦЭ также будут рассчитываться по обновленной упрощенной методики, узнать их можно будет в понедельник.

Андрей Иванец:

Всем абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, следует также понимать, что условия проведения и ЦЭ, и ЦТ будут абсолютно идентичны. Это касается как сложности тестовых заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов.

Также глава Минобразования РБ сообщил, что вместе с итогами ЦЭ будут опубликованы таблицы, ориентируясь по которым все абитуриенты и выпускники смогут перепроверить правильность расчета полученных на экзамене результатов.