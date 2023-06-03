Песков прокомментировал позицию Армении по украинскому вопросу

Ранее глава Армении Никола Пашинян обозначил позицию Еревана по российско-украинскому кризису. По его словам, Армения не выступает союзником России в ее конфликте с Украиной.

При этом, вся эта ситуация беспокоит Армению, потому что она оказывает прямое влияние на все взаимоотношения страны.

Армянское руководство не желает вреда Москве, но опасается санкций со стороны Европы при поддержке России.

При этом Пашинян отметил, что Ереван "с радостью идет навстречу российскому спросу", если представляется такая возможность.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на заявление лидера Армении.

Он подчеркнул, что это важные слова, Россия примет их к сведению и учтет особенности подхода армянской стороны к украинскому кризису.

Также Песков отметил, что Кремль будет продолжать развивать дружественные отношения с Ереваном.