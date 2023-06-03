Лукашенко поручил навести порядок в системе здравоохранения Беларуси

После совещания, которое прошло 23 мая, белорусский лидер дал конкретные поручения чиновникам, касающиеся устранения неполадок на всех уровнях в учреждениях здравоохранения страны.

По указу президента должны быть созданы благоприятные условия для оказания качественной врачебной помощи гражданам.

Особое внимание следует уделить медицинским проблемам сельских жителей.

Согласно распоряжению президента, за санитарно-техническое состояние зданий и сооружений сферы здравоохранения личную ответственность несет руководство на местах.

В Минздраве должны быть пересмотрены все документы, регламентирующие медицинскую, фармацевтическую деятельность, сферу оказания платных услуг.

Акцент должен быть сделан на корректировку порядка диспансеризации населения.

Необходимо "сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований".

Александр Лукашенко потребовал принять необходимые меры для решения вопроса дефицита медиков, а также меры по повышению их квалификации и закреплению на рабочих местах.

Глава Беларуси обозначил в качестве одной из важнейших задач разработку инновационных востребованных лекарств.

Должны быть увеличены объемы производства и расширена номенклатура белорусских медикаментозных средств.

По указанию президента проверка реорганизации системы здравоохранения Беларуси будет продолжена до конца текущего года.

Проводит ее ранее сформированная межведомственная рабочая группа.

В январе 2024 года Александр Лукашенко намерен заслушать отчеты о проделанной работе.