Лукашенко поручил навести порядок в системе здравоохранения Беларуси

После совещания, которое прошло 23 мая, белорусский лидер дал конкретные поручения чиновникам, касающиеся устранения неполадок на всех уровнях в учреждениях здравоохранения страны.
По указу президента должны быть созданы благоприятные условия для оказания качественной врачебной помощи гражданам.
Особое внимание следует уделить медицинским проблемам сельских жителей.
Согласно распоряжению президента, за санитарно-техническое состояние зданий и сооружений сферы здравоохранения личную ответственность несет руководство на местах.
В Минздраве должны быть пересмотрены все документы, регламентирующие медицинскую, фармацевтическую деятельность, сферу оказания платных услуг.
Акцент должен быть сделан на корректировку порядка диспансеризации населения.
Необходимо "сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований".
Александр Лукашенко потребовал принять необходимые меры для решения вопроса дефицита медиков, а также меры по повышению их квалификации и закреплению на рабочих местах.
Глава Беларуси обозначил в качестве одной из важнейших задач разработку инновационных востребованных лекарств.
Должны быть увеличены объемы производства и расширена номенклатура белорусских медикаментозных средств.
По указанию президента проверка реорганизации системы здравоохранения Беларуси будет продолжена до конца текущего года.
Проводит ее ранее сформированная межведомственная рабочая группа.
В январе 2024 года Александр Лукашенко намерен заслушать отчеты о проделанной работе.
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