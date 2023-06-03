Госсекретарь Блинкен: США не хотят вражды с Россией и желают видеть ее процветающей и свободной

Во время своего выступления в Хельсинках Госсекретарь США отметил, что Россия должна идти по своему пути, ее граждане "должны сами решать, каким будет их будущее".

Блинкен обратился к россиянам, уверяя, что США не считают себя врагом Российской Федерации:

Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия - в интересах всего мира.

Политик подчеркнул, что после успешного окончания холодной войны у Белого дома была надежда, что Россия идет к светлому будущему, "свободному и открытому к интеграции со всем миром".