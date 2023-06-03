ВВС США отрицают, что ИИ атаковал оператора во время испытаний

09:42 2023-06-03

Полковник ВВС США «оговорился», описывая эксперимент, в котором беспилотник с искусственным интеллектом решил атаковать своего оператора, чтобы выполнить свою миссию, заявили в ВВС.

Полковник Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций ИИ в ВВС США, выступил на конференции, организованной Королевским авиационным обществом.

Сообщение об атаке дрона на оператора мгновенно стало вирусным.

В ВВС отрицают даже само существование такого эксперимента.

В своем выступлении высокопоставленный военный чиновник описал симуляцию, в которой беспилотник с искусственным интеллектом неоднократно давал сбой при выполнении задачи по уничтожению зенитно-ракетных комплексов человеком-оператором.

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