Выхожу замуж: Семенович бурно радовалась, поймав на свадьбе Булановой букет невесты

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович неожиданно для самой себя и других приглашенных на бракосочетание коллеги Татьяны Булановой сумела поймать букет невесты, сообщает 5-tv.ru.

Она сразу же поделилась этим приятным моментом со своими фанатами, записав видео:

Ура! Поймала букет невесты! Я выхожу замуж, — радостно кричала певица, подбежав к Булановой.

Поклонники поздравили звезду с приятным моментом. Правда, за кого именно собралась замуж артистка, пока неизвестно.

Личная жизнь 43-летней Анны складывается не лучшим образом. По словам Семенович, у нее было немало романов, однако до ЗАГСа дело не доходило. Певица, тем не менее, верит, что станет женой и мамой.

В марте она рассказала, что ее сердце занято, но имя избранника не раскрыла. Тогда же она поделилась, что рассчитывает с возлюбленным зачать ребенка.