Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в кардиохирургию

11:25 2023-06-03

Звездный пациент поступил в клинику с жалобами на одышку, у него также перебои в работе сердца.

77-летнего режиссера, народного артиста РСФСР Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве. Деятель культуры попал в кардиохирургию, сообщает Рrozvezd.info со ссылкой на телеграмм-канал 112.

Звездный пациент поступил в клинику с жалобами на одышку, у него также перебои в работе сердца. Предполагается, что у режиссера могла развиться аритмия после перенесенной ранее двусторонней пневмонии и общего ослабления организма.

Жена Михалкова при этом утверждает, что Никита Сергеевич недавно проходил плановое обследование у кардиологов.

В январе легендарный режиссер почти три недели провел в московской клинике. У народного артиста выявили очень тяжелое воспалительное поражение легких. Никита Михалков после выписки из больницы появился на публике заметно исхудавшим. По данным СМИ, режиссер похудел больше, чем на 12 килограммов.

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