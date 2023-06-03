Копия бывшей: сын актрисы Ирины Муравьевой снова женился

Сын артистки Ирины Муравьевой и режиссера Леонида Эйдлина Евгений женился во второй раз. Его избранницей стала Полина Ефанова, сообщает Космополитен.

Брюнетка очень похожа на бывшую жену звездного наследника. Девушка - адвокат по профессии, в свободное время она любит путешествовать. У Полины и Евгения есть общее увлечение: оба не представляют жизни без яхтинга.

Об изменениях в семейном статусе 40-летнего Эйдлина сообщили его друзья.

Ребята сыграли в Тбилиси свадьбу 30 января. Полина для церемонии выбрала очень красивое кремовое платье, красные туфли. Женя был одет в классический черный костюм, — цитирует СтарХит слова инсайдера.

О разводе сына Ирины Муравьевой и его 32-летней жены Вероники Делион СМИ написали меньше года назад. В июне 2022-го года Евгений подал на развод, и к сентябрю бракоразводный процесс завершился.

Супруги вместе прожили шесть лет. У пары есть сын Леонид.