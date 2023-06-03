Haberler: на инаугурации главы Турции будет посол США, разозливший Эрдогана

Новостной интернет-портал Haberler уведомляет, что 3 июня в Анкаре состоится инаугурация вновь победившего на выборах президента Турции Тайипа Эрдогана. По данным издания, Соединённые Штаты направят на церемонию инаугурации в Анкаре своего посла Джеффа Флейка, который ранее разозлил Эрдогана, встретившись с оппозиционным кандидатом в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу.

Характерно, что после инцидента Тайип Эрдоган публично заявил, что из-за состоявшихся переговоров между Флейком и Кылычдароглу Турция закрывает все двери для этого посла США.