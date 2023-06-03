Дочери Александра Серова Мишель стало плохо, она в больнице под капельницей

Мишель Серова пожаловалась на ухудшение самочувствия и показала сыпь на коже. Дочь певца Александра Серова не исключает, что причиной такого явления мог стать конфликт с матерью.

Мишель пожаловалась в Сети на травлю со стороны близкого человека. И уточнила, что это продолжается несколько недель, сообщает Вокруг ТВ.

А теперь Мишель попала в больницу.

В общем, будем капаться, — сообщила наследница музыканта.

Медики огласили диагноз Серовой: острая генерализованная крапивница.

Мишель порекомендовали держаться диеты, назначили антигистаминные препараты в больших дозах и гормональное средство. В течение месяца мать двоих детей должна также принимать успокоительные.

Мать молодой женщины, Елена Стебнева, и сама Мишель не вдаются в детали ссоры. Бывшая жена музыканта только призналась, что она «вмешалась в семью» наследницы. При этом женщина упрекнула Мишель, что та позволяет своему мужу общаться с тещей на «ты».

Елена также обвиняет Мишель в безразличии. По ее мнению, той «плевать» на самочувствие родителей.