Дочери Александра Серова Мишель стало плохо, она в больнице под капельницей

Мишель Серова пожаловалась на ухудшение самочувствия и показала сыпь на коже. Дочь певца Александра Серова не исключает, что причиной такого явления мог стать конфликт с матерью.
Мишель пожаловалась в Сети на травлю со стороны близкого человека. И уточнила, что это продолжается несколько недель, сообщает Вокруг ТВ.
А теперь Мишель попала в больницу.
В общем, будем капаться, — сообщила наследница музыканта.
Медики огласили диагноз Серовой: острая генерализованная крапивница.
Мишель порекомендовали держаться диеты, назначили антигистаминные препараты в больших дозах и гормональное средство. В течение месяца мать двоих детей должна также принимать успокоительные.
Мать молодой женщины, Елена Стебнева, и сама Мишель не вдаются в детали ссоры. Бывшая жена музыканта только призналась, что она «вмешалась в семью» наследницы. При этом женщина упрекнула Мишель, что та позволяет своему мужу общаться с тещей на «ты».
Елена также обвиняет Мишель в безразличии. По ее мнению, той «плевать» на самочувствие родителей.
Если бы я умерла, о моей кончине она узнала бы из соцсетей, — подчеркнула спортсменка.
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