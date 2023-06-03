Чеснок слишком рано уходит в стрелки, как этого избежать

Почему чеснок слишком рано выбрасывает стрелки - тогда, когда еще не сформировались головки? Как предупредить или исправить эту ситуацию?

Низкая температура

Выброс стрелок с семенными коробочками, а также стрелкование могут произойти из-за переохлаждения всходов. Недостаток питания в начале роста, задержка в развитии и перепад градуса провоцируют ранний переход из вегетативной фазы в генеративную.

Проще говоря - чеснок опережает события, и выброс стрелок мешает росту головок. Чтобы не допустить такого явления, нужно чеснок сажать вовремя и в холодных регионах- мульчировать.

Неправильное мульчирование

Мульча не просто защищает культуру от сильного промерзания. Но, если мульчирующий слой влагоемкий, то в период оттепелей либо весной он не только не полезен, но и даже вреден.

Потому озимый чеснок в теплых регионах можно особо не мульчировать. Важно также знать характеристики материала, который используется для мульчирования. Например, солома - влагоемкий материал, он задерживает прогрев грунта. А торф - тяжелый, он долго сохраняет холод, и не всегда полезен, как питание.

Стружка, опилки могут "отбирать" азот у грунта, еловый лапник противопоказан на кислом грунте. Идеальным материалом считается агроволокно.

Неправильная глубина посадки

Иногда дачники стараются сажать поглубже, чтобы защитить от холода, но избыточная глубина культуре тоже не на пользу. Оптимально сажать чеснок на глубину 9-10 см на супесчаных почвах, до 6-7 см - на глиняных, до 6-7 см - на черноземе.

Избыток азота

Несбалансированное азотное питание, внесение "свежей" органики (особенно с избытком) ускорит переход растения из вегетативной фазы в генеративную. Органику нужно вносить под подготовку грунта осенью. Чеснок также не любит подкормки "зеленым" удобрением, крапивой.

До образования стрелок желательно не переохлаждать чеснок, вносить сбалансированные подкормки.