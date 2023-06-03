Налоговая заблокировала счета мужа певицы Риты Дакоты

Супруг Риты Дакоты Федор Белогай является владельцем фирмы «Хайлайтс Медиа». Компания занимается розничной и онлайн-продажами, а также - дополнительным образованием взрослых и детей, уточняет Рамблер.

ФНС РФ недавно заблокировала счета организации из-за непредоставления налоговых деклараций.

Рита Дакота и ее муж также занимаются продвижением онлайн-курсов медитаций «Медиториум» и «Кипятокпитие». Пара рассказывает о неочевидной пользе кипятка, дает установки на познание внутреннего мира, улучшение физического и ментального здоровья.

Цена курса доходит до полумиллиона рублей, отмечает портал Супер.ru. Сами Белогай и Дакота ситуацию пока не комментируют.

Отношения Риты и Федора завязались после того, как певица развелась с Владом Соколовским. Пара познакомились во время съемок клипа в 2018 году.