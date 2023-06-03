Дачный эксперт рассказал, почему в огурцах бывают пустоты и как это исправить

Пустыми огурцы становятся из-за избытка азота и нехватке фосфора, калия, кальция.

Опытные садоводы рекомендуют перед посадкой поместить в лунку все компоненты, нужные растению для хорошего развития и роста.

Потом по мере необходимости вносить недостающие вещества. Делается это с помощью корневых и внекорневых подпиток.

Слабый полив, который делается от случая к случаю и неравномерно, тоже может вызвать ухудшение урожая. В этом случае в огурцах тоже появляются пустоты.

Поливать нужно регулярно, равномерно и умеренно. Уже после перерыва в 3-4 дня земля начинает высыхать, огурцы формируются тоже сухими и пустыми.

Ослабляют растения болезни и вредители. Помогают это предотвратить профилактические обработки и постоянный осмотр огурцов для обнаружения ранних признаков патологии.

Если погода неустойчивая и холодная, нужно обеспечить саженцам укрытие.