Дачный эксперт рассказал, почему в огурцах бывают пустоты и как это исправить

Пустыми огурцы становятся из-за избытка азота и нехватке фосфора, калия, кальция.
Опытные садоводы рекомендуют перед посадкой поместить в лунку все компоненты, нужные растению для хорошего развития и роста.
Потом по мере необходимости вносить недостающие вещества. Делается это с помощью корневых и внекорневых подпиток.
Слабый полив, который делается от случая к случаю и неравномерно, тоже может вызвать ухудшение урожая. В этом случае в огурцах тоже появляются пустоты.
Поливать нужно регулярно, равномерно и умеренно. Уже после перерыва в 3-4 дня земля начинает высыхать, огурцы формируются тоже сухими и пустыми.
Ослабляют растения болезни и вредители. Помогают это предотвратить профилактические обработки и постоянный осмотр огурцов для обнаружения ранних признаков патологии.
Если погода неустойчивая и холодная, нужно обеспечить саженцам укрытие.
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