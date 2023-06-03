Опытный дачник дал советы, как делать опрыскивания гербицидами точечно, чтобы не затронуть другие посадки

Гербициды бывают двух типов. Одни предназначены для общего использования, вторые действуют избирательно. Первые убивают все виды сорняков, вторые только конкретные растения.

Если мы применяем гербициды на одной грядке, но не хотим, чтобы это средство случайно попало на другие растения, значит надо прислушаться к советам бывалых дачников.

Первое - выбирайте правильную погоду, это важно. Ветра быть не должно, осадков тоже.

Вторым делом при использовании распылителя не создавайте сильный напор.

Третий совет: распыляйте раствор не пышным облаком, а вертикальным столбом.

Если культуры, которые нельзя подвергать действию гербицидов, находятся очень близко с участком обработки, надо укрыть посадки пленкой до уровня корневой шейки.

Заведите индивидуальный опрыскиватель для обработки гербицидами.

Тогда не будет риска, что остатки из плохо промытого прибора случайно попадут на растения, которым противопоказаны такие обработки.

Опрыскивания другими препаратами проводите из других распылителей.