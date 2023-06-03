Песков: Путин открыт к достижению целей России иными средствами, чем СВО

Вечером субботы, 3 июня, глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимир Путин "был, есть и будет" открыт к достижению поставленных правительством России в Украине целей любыми отличными от специальной военной операции методами. По словам Пескова, для этого Путину необходимо провести переговоры с лидерами западных стран.

При этом Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что главы государств коллективного Запада пока не настроены на возобновление диалога с Москвой в вопросе украинского конфликта.