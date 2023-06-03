Хуже смерти: актер Сергей Никоненко объяснил, какое наказание для иноагентов будет самым страшным

82-летний актер Сергей Никоненко не однажды резко высказывался об уехавших из России коллегах, сообщает Рrozvezd.info.

В частности, звезда советского и российского кино и театра предлагал расстрелять Максима Галкина фекалиями и перестать вспоминать о нем в СМИ и на ТВ.

Теперь знаменитость назвал самое страшное, по его мнению, наказание, которое можно придумать для иноагентов. Он уверен, что больше всего на свете они боятся забвения.

Никоненко ранее категорично высказывался о Максиме Виторгане, Чулпан Хаматовой, Алле Пугачевой. Артист раскритиковал их творчество и подверг сомнению их таланты.

А теперь он предложил забыть имена иноагентов, а также просто уехавших, навсегда. И предрек, что такое наказание будет для них самым болезненным. Сам Сергей Никоненко признался, что уже давно не вспоминает о бывших коллегах и друзьях, оказавшихся по ту сторону баррикад.